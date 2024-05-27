ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Божевільні ідеї". В Угорщині злякалися ініціатив європейських чиновників щодо України

Понеділок 27 травня 2024 15:33
UA EN RU
"Божевільні ідеї". В Угорщині злякалися ініціатив європейських чиновників щодо України Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Угорщина вважає, що ініціативи європейських політиків щодо допомоги Україні нібито є все більш божевільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

"У європейських політиків виходять дедалі більш божевільні і дикі ідеї: відправлення солдатів в Україну, збивання російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська піхота, що ще далі?" - вважає голова МЗС Угорщини.

Він також іронічно припустив, що на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ європейські політики можуть запропонувати ще одну "дику ідею".

Ініціативи європейських чиновників

Нагадаємо, кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон збирав саміт європейських лідерів у Парижі. Однією з тем обговорень стало можливе відправлення західних військ в Україну.

Глава французької держави після цього неодноразово наголошував, що таку ідею не можна виключати. Також він уточнював, що введення французьких військ в Україну може відбутися у разі, якщо Росія вирішить розпочати новий наступ на Київ чи Одесу.

У свою чергу, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати російські ракети, які залітають у польський повітряний простір під час масованих ударів росіян по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію