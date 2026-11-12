Путін і Трамп обговорять Україну на саміті АТЕС у Китаї, - Ушаков

Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї. Однією з тем буде закінчення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, передає ТАСС у Telegram.
За словами Ушакова, Путін і Трамп продовжать обговорення "українського врегулювання" на запланованій двосторонній зустрічі на саміті АТЕС. Про це він сказав після зустрічі російського диктатора з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
11 листопада Ушаков підтвердив журналістам, що питання проведення зустрічі Путіна та Трампа в Китаї узгоджується по відповідних дипломатичних каналах.
Раніше РБК-Україна писало, що США працюють над організацією зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна на полях саміту АТЕС у Китаї наступного тижня. Держсекретар Марко Рубіо обговорив цю можливість з міністром закордонних справ КНР Ван І.
За даними The Wall Street Journal, Путін пропонує використати таку зустріч для обговорення завершення війни в Україні.
Крім того, Трамп анонсував візит до Китаю і не виключив тристоронньої зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним, а в МЗС КНР підтвердили, що команди Пекіна та Вашингтона розпочали підготовку.
Проте США та Китай розходяться у думках щодо формату тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна. Це загрожує зривом зустрічі.