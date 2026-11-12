Путин и Трамп обсудят Украину на саммите АТЭС в Китае, - Ушаков

Путин и Трамп обсудят Украину

По словам Ушакова, Путин и Трамп продолжат обсуждение "украинского урегулирования" на запланированной двусторонней встрече на саммите АТЭС. Об этом он сказал после встречи российского диктатора с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

11 ноября Ушаков подтвердил журналистам, что вопрос проведения встречи Путина и Трампа в Китае согласовывается по соответствующим дипломатическим каналам.

Саммит в Китае

Ранее РБК-Украина писало, что США работают над организацией встреч Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС в Китае на следующей неделе. Госсекретарь Марк Рубио обсудил эту возможность с министром иностранных дел КНР Ван И.

По данным The Wall Street Journal, Путин предлагает использовать такую встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал визит в Китай и не исключил трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным, а в МИД КНР подтвердили, что команды Пекина и Вашингтона начали подготовку.