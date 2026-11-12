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Путін хоче обговорити завершення війни в Україні на зустрічі з Трампом і Сі, - ЗМІ

04:05 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Путін хоче обговорити завершення війни в Україні на зустрічі з Трампом і Сі, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
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США працюють над організацією зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна на полях саміту АТЕС у Китаї наступного тижня. Держсекретар Марко Рубіо обговорив цю можливість з міністром закордонних справ КНР Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рубіо і Ван І обговорили поїздку Трампа на саміт АТЕС у Китаї та візит Сі Цзіньпіна до Флориди на саміт G20 у грудні. За даними Держдепу, сторони погодилися, що зустрічі на рівні лідерів важливі для просування миру та денуклеаризації, зокрема й на можливій тристоронній зустрічі з Росією.

Китайське агентство Сіньхуа назвало розмову "позитивною і конструктивною", але про тристоронній саміт чи денуклеаризацію в повідомленні Пекіна не йшлося.

Рубіо розповів журналістам, що США працюють над організацією зустрічі Трампа, Сі та Путіна на полях АТЕС. Сам Трамп заявив, що, на його думку, зустрінеться з лідерами Китаю і Росії в Шеньчжені, щоб обговорити завершення війни з Іраном і денуклеаризацію.

За даними The Wall Street Journal, Путін пропонує використати таку зустріч для обговорення завершення війни в Україні.

У Пекіні до тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння ставляться стримано. У жовтні МЗС Китаю заявило, що ядерний потенціал країни не можна порівнювати з американським і російським, тому вимагати від Пекіна участі в таких переговорах наразі несправедливо і нереалістично.

Підготовка до можливої зустрічі лідерів триває кілька тижнів. Трамп анонсував візит до Китаю і не виключив тристоронньої зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним, а в МЗС КНР підтвердили, що команди Пекіна та Вашингтона розпочали підготовку. Саміт АТЕС, на полях якого можуть відбутися переговори, запланований на 18-19 листопада в Шеньчжені.

Проте організація зустрічі йде непросто. За даними The Wall Street Journal, між США та Китаєм виникли розбіжності щодо формату: Пекін хоче чітко регламентованого саміту з підготовленими заявами, а команда Трампа - вільнішої розмови лідерів.

Не визначено й остаточний порядок денний. Як пише South China Morning Post, головною темою можуть стати ризики штучного інтелекту для ядерної зброї, тоді як війна в Україні може відійти на другий план.

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Володимир Путін Дональд Трамп Сі Цзіньпін Китай Сполучені Штати Америки
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