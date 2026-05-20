Путин и Си Цзиньпин сделали заявление, которое не понравится Трампу

15:20 20.05.2026 Ср
Что заявил российский диктатор и лидер КНР?
Ирина Глухова
Путин и Си Цзиньпин сделали заявление, которое не понравится Трампу Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин подписали декларацию о "многополярном мировом порядке". Также они раскритиковали проект "Золотой купол" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин и Си выступили против плана Трампа

После двусторонних переговоров в Пекине в среду, 20 мая было подписано совместное заявление объемом 9935 слов, которое касалось вопросов ядерной безопасности, Тайваня, а также более короткую совместную декларацию.

Всего в рамках визита Путина в КНР стороны подписали около двух десятков соглашений в таких сферах, как экономика и торговля, образование, наука и технологии. При этом никаких значительных соглашений между Россией и Китаем заключено не было.

В совместной декларации Россия и Китай заявили, что попытки некоторых стран доминировать в мировых делах в духе колониальной эпохи потерпели неудачу, но мир находится под угрозой возвращения к "законам джунглей".

Путин и Си заявили, что планы Трампа по противоракетной обороне "Золотой купол" угрожают стратегической стабильности, и что Вашингтон поступил безответственно, не работая над заменой знакового ядерного договора.

Газопровод - без прорыва

Ожидаемого анонса по газопроводу "Сила Сибири 2" не произошло. Кремль подтвердил лишь общую договоренность - цены, и график ключевые детали строительства до сих пор не согласованы.

Стоит добавить, что переговоры по трубопроводу, который должен был поставлять российский газ в Китай через Монголию, продолжаются уже годами.

Визит Путина в Китай

20 мая Си Цзиньпин торжественно принял Путина в Большом народном зале - тот самый, где несколько дней назад встречал президента США Дональда Трампа.

Российский диктатор пытался заискивать перед хозяином, использовав местное выражение: "Не видели день, а будто прошло три осени".

Си Цзиньпин во время встречи высказался относительно войны в Иране - призвал к ее "скорейшему завершению", чтобы уменьшить перебои с поставками энергоносителей.

Также китайский лидер заявил, что "международная ситуация нестабильна и турбулентна".

