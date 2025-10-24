Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Український президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III.
Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.
Зеленський зустрівся з королем на Даунінг-стріт. Під час свого візиту президент України мав зустрітись ще з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером разом з іншими союзниками та, як очікувалось, обговорити шляхи посилення тиску на Росію.
Вже о 13:25 стало відомо, що зустріч Зеленського з королем Великої Британії відбулася.
Зеленський в Британії
Як відомо, сьогодні 24 жовтня в Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив свою участь у заході.
РБК-Україна повідомляло, що президент Зеленський особисто візьме участь у цій зустрічі. Напередодні Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери скоординували позиції перед засіданням "коаліції рішучих" та обговорили перебіг війни, посилення тиску на Росію й наслідки останніх масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Зауважимо, що "коаліція рішучих" - це об’єднання європейських держав і США, створене для підтримки України у війні проти Росії.
Ініціативу заснував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер 2 березня 2025 року. Її мета - посилити допомогу Україні, сприяти мирному врегулюванню та розглянути можливість розгортання міжнародних сил безпеки.
До складу коаліції увійшли країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави, що не належать до цих об’єднань.
Детальніше про "коаліцію рішучих", хто підтримує та інше - читайте у матеріалі РБК-Україна.