Путін хоче не територій? NYT назвало основні вимоги Кремля до України

Аналітики, які вивчають дії Путіна, вважають, що головною метою російського диктатора є, перш за все, забезпечення мирної угоди, яка досягне його "геополітичних цілей", а це не обов'язково завоювання певної території на полі бою.

Зазначається, що Путін зосереджений на тому, щоб заспокоїти Трампа та уникнути розриву з Вашингтоном.

Як пише NYT, поки залишається невідомими, про що говорили Путін та спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 6 серпня, у Москві. Припускається, що диктатор міг натякнути на більшу гнучкість щодо українських територій, які окупувала Росія.

Деякі аналітики припустили, що Путін під час переговорів цього року сказав посланцям дотримуватися лише найжорсткішої позиції, щоб домогтися зустрічі з Трампом. Російські чиновники можуть сподіватися, що зустріч віч-на-віч дасть Путіну можливість схилити Трампа підтримати російську позицію, яку він називає "корінними причинами конфлікту".

Як зазначає видання, люди, близькі до Кремля, а також політичні аналітики, кажуть, що вимоги Путіна - недопущення України до НАТО з відмовою від подальшого розширення альянсу, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш дружнього до Москви уряду в Києві.

За словами співрозмовників NYT, для диктатора важливіші ці вимоги, ніж конкретика того, яку територію зрештою контролює Росія.