Путин хочет не территорий? NYT назвало основные требования Кремля к Украине

Российский диктатор Владимир Путин хочет встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы склонить на свою сторону. Однако главное требование Кремля - это не территориальные уступки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Аналитики, изучающие действия Путина, считают, что главной целью российского диктатора является, прежде всего, обеспечение мирного соглашения, которое достигнет его "геополитических целей", а это не обязательно завоевание определенной территории на поле боя.
Отмечается, что Путин сосредоточен на том, чтобы успокоить Трампа и избежать разрыва с Вашингтоном.
Как пишет NYT, пока остается неизвестными, о чем говорили Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в среду, 6 августа, в Москве. Предполагается, что диктатор мог намекнуть на большую гибкость в вопросе украинских территорий, которые оккупировала Россия.
Некоторые аналитики предположили, что Путин во время переговоров в этом году сказал посланникам придерживаться только жесткой позиции, чтобы добиться встречи с Трампом. Российские чиновники могут надеяться, что встреча с глазу на глаз даст Путину возможность склонить Трампа поддержать российскую позицию, которую он называет "коренными причинами конфликта".
Как отмечает издание, люди, близкие к Кремлю, а также политические аналитики, говорят, что требования Путина - недопущение Украины в НАТО с отказом от будущего расширения альянса, ограничить украинские военные возможности и заложить основу для более дружественного к Москве правительства в Киеве.
По словам собеседников NYT, для диктатора важнее эти требования, чем конкретика того, какую территорию в конце концов контролирует Россия.
Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной. По данным NYT, он якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уже сегодня помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина, в частности, уже определили место. Сам диктатор заявил, что такая встреча может состояться в ОАЭ.
По словам Зеленского, вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч на уровне лидеров - два двусторонних формата и один трехсторонний.