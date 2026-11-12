Путін хоче обговорити завершення війни в Україні на зустрічі з Трампом і Сі, - ЗМІ

Рубіо і Ван І обговорили поїздку Трампа на саміт АТЕС у Китаї та візит Сі Цзіньпіна до Флориди на саміт G20 у грудні. За даними Держдепу, сторони погодилися, що зустрічі на рівні лідерів важливі для просування миру та денуклеаризації, зокрема й на можливій тристоронній зустрічі з Росією.

Китайське агентство Сіньхуа назвало розмову "позитивною і конструктивною", але про тристоронній саміт чи денуклеаризацію в повідомленні Пекіна не йшлося.

Рубіо розповів журналістам, що США працюють над організацією зустрічі Трампа, Сі та Путіна на полях АТЕС. Сам Трамп заявив, що, на його думку, зустрінеться з лідерами Китаю і Росії в Шеньчжені, щоб обговорити завершення війни з Іраном і денуклеаризацію.

За даними The Wall Street Journal, Путін пропонує використати таку зустріч для обговорення завершення війни в Україні.

У Пекіні до тристоронніх переговорів про ядерне роззброєння ставляться стримано. У жовтні МЗС Китаю заявило, що ядерний потенціал країни не можна порівнювати з американським і російським, тому вимагати від Пекіна участі в таких переговорах наразі несправедливо і нереалістично.