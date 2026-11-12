Путин хочет обсудить завершение войны в Украине на встрече с Трампом и Си, - СМИ

Рубио и Ван I обсудили поездку Трампа на саммит АТЭС в Китае и визит Си Цзиньпина во Флориду на саммит G20 в декабре. По данным Госдепа, стороны согласились, что встречи на уровне лидеров важны для продвижения мира и денуклеаризации, в том числе возможной трехсторонней встречи с Россией.

Китайское агентство Синьхуа назвало разговор "положительным и конструктивным", но о трехстороннем саммите или денуклеаризации в сообщении Пекина речь не шла.

Рубио рассказал журналистам, что США работают над организацией встреч Трампа, Си и Путина на полях АТЭС. Сам Трамп заявил, что, по его мнению, встретится с лидерами Китая и России в Шэньчжэне, чтобы обсудить завершение войны с Ираном и денуклеаризацию.

По данным The Wall Street Journal, Путин предлагает использовать такую встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

В Пекине к трехсторонним переговорам о ядерном разоружении относятся сдержанно. В октябре МИД Китая заявил, что ядерный потенциал страны нельзя сравнивать с американским и российским, поэтому требовать от Пекина участия в таких переговорах пока несправедливо и нереалистично.