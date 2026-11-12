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Путин хочет обсудить завершение войны в Украине на встрече с Трампом и Си, - СМИ

04:05 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

США работают над организацией встреч Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС в Китае на следующей неделе. Госсекретарь Марк Рубио обсудил эту возможность с министром иностранных дел КНР Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рубио и Ван I обсудили поездку Трампа на саммит АТЭС в Китае и визит Си Цзиньпина во Флориду на саммит G20 в декабре. По данным Госдепа, стороны согласились, что встречи на уровне лидеров важны для продвижения мира и денуклеаризации, в том числе возможной трехсторонней встречи с Россией.

Китайское агентство Синьхуа назвало разговор "положительным и конструктивным", но о трехстороннем саммите или денуклеаризации в сообщении Пекина речь не шла.

Рубио рассказал журналистам, что США работают над организацией встреч Трампа, Си и Путина на полях АТЭС. Сам Трамп заявил, что, по его мнению, встретится с лидерами Китая и России в Шэньчжэне, чтобы обсудить завершение войны с Ираном и денуклеаризацию.

По данным The Wall Street Journal, Путин предлагает использовать такую встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

В Пекине к трехсторонним переговорам о ядерном разоружении относятся сдержанно. В октябре МИД Китая заявил, что ядерный потенциал страны нельзя сравнивать с американским и российским, поэтому требовать от Пекина участия в таких переговорах пока несправедливо и нереалистично.

Подготовка к возможной встрече лидеров длится несколько недель. Трамп анонсировал визит в Китай и не исключил трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным, а в МИД КНР подтвердили, что команды Пекина и Вашингтона начали подготовку. Саммит АТЭС, на полях которого могут состояться переговоры, намечен на 18-19 ноября в Шэньчжэне.

Однако организация встречи идет не просто. По данным The Wall Street Journal, между США и Китаем возникли разногласия по формату: Пекин хочет четко регламентированного саммита с подготовленными заявлениями, а команда Трампа - более свободного разговора лидеров.

Не определена и окончательная повестка дня. Как пишет South China Morning Post, главной темой могут стать риски искусственного интеллекта для ядерного оружия, в то время как война в Украине может отойти на второй план.

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