Путін грає в "енергетичне перемир'я": в ISW попередили про новий удар РФ по Україні

Аналітики зауважили, що під час поточних переговорів у Женеві може обговорюватися ще один короткостроковий мораторій на енергетичні удари.

Водночас в ISW нагадали, що російський диктатор Володимир Путін вже використовував аналогічну тактику у березні-квітні 2025 року та в січні-лютому 2026 року.

Тоді Москва заявляла про нібито зацікавленість у мирі, але одночасно накопичувала ракети й безпілотники для подальших масованих атак після завершення обмежень.

"Кремль може спробувати представити своє дотримання ще одного мораторію на енергетичні удари як велику поступку Росії, готуючись завдати ще одного руйнівного удару по Україні найближчим часом", - йдеться у звіті.