Путін грає в "енергетичне перемир'я": в ISW попередили про новий удар РФ по Україні

На переговорах у Женеві Росія може подати дотримання мораторію на удари по енергетиці як "велику поступку" Москви, готуючись до нового руйнівного удару по Україні найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).
Читайте також: Навіщо РФ потрібне було "енергетичне перемир'я": в ISW розкрили стратегію Кремля
Аналітики зауважили, що під час поточних переговорів у Женеві може обговорюватися ще один короткостроковий мораторій на енергетичні удари.
Водночас в ISW нагадали, що російський диктатор Володимир Путін вже використовував аналогічну тактику у березні-квітні 2025 року та в січні-лютому 2026 року.
Тоді Москва заявляла про нібито зацікавленість у мирі, але одночасно накопичувала ракети й безпілотники для подальших масованих атак після завершення обмежень.
"Кремль може спробувати представити своє дотримання ще одного мораторію на енергетичні удари як велику поступку Росії, готуючись завдати ще одного руйнівного удару по Україні найближчим часом", - йдеться у звіті.
17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувається третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та США.
Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров заявив, що під час цих перемовин українська сторона планує порушити питання енергетичного перемир’я.
Тим часом напередодні зустрічі, у ніч на 17 лютого, російські війська завдали по Україні комбінованого удару ракетами та дронами. Основними цілями стали об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що така атака демонструє рівень зневаги Росії до мирних зусиль і дипломатичних ініціатив.
Детальніше про нові мирні переговори у Женеві - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року Росія нібито пообіцяла президенту США Дональду Трампу не бити по українській енергетиці.
Так зване "енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого російські війська завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України.
Унаслідок масштабних обстрілів тисячі українців залишилися без опалення під час сильних морозів.
Після цього посольство України передало Державному департаменту США детальну інформацію щодо всіх обстрілів, які відбувалися з моменту "згоди" Росії на "енергетичне перемир'я".