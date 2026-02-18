Путин играет в "энергетическое перемирие": в ISW предупредили о новом ударе РФ по Украине

Аналитики отметили, что во время текущих переговоров в Женеве может обсуждаться еще один краткосрочный мораторий на энергетические удары.

В то же время в ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин уже использовал аналогичную тактику в марте-апреле 2025 года и в январе-феврале 2026 года.

Тогда Москва заявляла о якобы заинтересованности в мире, но одновременно накапливала ракеты и беспилотники для дальнейших массированных атак после завершения ограничений.

"Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время", - говорится в отчете.