Путін не готовий зустрічатися із Зеленським і закінчувати війну: у ЦПД пояснили причину

Він пояснив, що відразу після фрази про "готовність" Пєсков свідомо озвучив умову, на яку Україна не піде.

"Пєсков бреше. Тому що Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, оскільки після слів Пєскова про "готовність" він одразу ж висунув нереалістичні умови, натякнувши на виведення військ із Донбасу, якого не буде", - пише Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що Росія планує воювати далі і мир їй не потрібен. Чергова заява Кремля є лише меседжем суто для західної аудиторії.

"Вони просто знову роблять вигляд перед західною аудиторією, що готові до завершення війни, але це брехня", - резюмував він.

Що говорив Пєсков

Нагадаємо, що кілька годин тому Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, але тільки для остаточного узгодження домовленостей.

"Головне - мета зустрічі. Головне, щоб було для чого зустрічатися, і головне, щоб зустріч була результативною, а вона може бути тільки для того, щоб фіналізувати домовленості", - сказав спікер Кремля.