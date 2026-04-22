Путин не готов встречаться с Зеленским и заканчивать войну: в ЦПД объяснили причину

Он пояснил, что сразу после фразы о "готовности" Песков заведомо озвучил условие, на которое Украина не пойдет.

"Песков лжет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, так как после слов Пескова о "готовности" он сразу же выдвинул нереалистичные условия, намекнув на вывод войск из Донбасса, которого не будет", - пишет Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что Россия планирует воевать дальше и мир ей не нужен. Очередное заявление Кремля является лишь меседжем чисто для западной аудитории.

"Они просто снова делают вид перед западной аудиторией, что готовы к завершению войны, но это ложь", - резюмировал он.

Что говорил Песков

Напомним, что несколько часов назад Песков заявил, что Путин якобы готов к встрече с Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.

"Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - сказал спикер Кремля..