Путин не готов встречаться с Зеленским и заканчивать войну: в ЦПД объяснили причину

23:38 22.04.2026 Ср
Как и для чего Кремль манипулирует о своем "желании" закончить войну?
aimg Эдуард Ткач
Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков врет, когда говорит, что диктатор РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Читайте также: Эрдоган пытается возобновить прямой диалог между Украиной и Россией

Он пояснил, что сразу после фразы о "готовности" Песков заведомо озвучил условие, на которое Украина не пойдет.

"Песков лжет. Потому что Путин не готов к встрече с Зеленским, так как после слов Пескова о "готовности" он сразу же выдвинул нереалистичные условия, намекнув на вывод войск из Донбасса, которого не будет", - пишет Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что Россия планирует воевать дальше и мир ей не нужен. Очередное заявление Кремля является лишь меседжем чисто для западной аудитории.

"Они просто снова делают вид перед западной аудиторией, что готовы к завершению войны, но это ложь", - резюмировал он.

Что говорил Песков

Напомним, что несколько часов назад Песков заявил, что Путин якобы готов к встрече с Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.

"Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - сказал спикер Кремля..

Украина настаивает на встрече лидеров, чтобы завершить войну

Отметим, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, если на переговорах будут также президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

К слову, сам президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил, что на следующих переговорах необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в этом формате можно достигнуть прорыва в вопросе территорий.

При этом стоит добавить циничную позицию США. Буквально пару недель назад вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает нецелесообразными "торги" между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию