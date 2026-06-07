Зеленський зустрінеться сьогодні з Макроном, Стармером і Мерцом, - ЗМІ

У неділю ввечері, 7 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на DPA і Deutsche Welle .

Зустріч буде присвячена подальшій підтримці України. Тим часом Deutsche Welle пише, що мета лідерів Німеччини, Франції та Британії - це активізація зусиль щодо припинення війни РФ проти України. Сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.

"Як повідомила Даунінг-стріт, у неділю український лідер відвідає Велику Британію разом із президентом Франції та канцлером Німеччини", - ідеться в публікації.

Що відомо про цю зустріч

Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон уже анонсував, що найближчими днями лідери Франції, Великої Британії та Німеччини проведуть зустріч із Зеленським.

За даними Bloomberg, зустріч попередньо було заплановано на 7 червня, але повідомлялося, що графік президента України міг ще змінитися. Але виходячи з вищевказаних публікацій, зустріч таки буде.

Нові переговори стануть частиною нових зусиль у дипломатії, щоб знайти шляхи завершення війни. Активізація почалася після того, як Володимир Зеленський написав диктатору РФ Володимиру Путіну відкритого листа, в якому запропонував відновити переговорний процес.

За оцінками Лондона, Парижа і Берліна - Москву можна підштовхнути до діалогу на тлі успішних ударів України дронамі на території Росії.

Крім того, у Bloomberg була інформація, що європейські союзники разом з Україною розробляють стратегію, щоб залучити Росію до мирних переговорів до початку зими.