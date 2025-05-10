Путін готовий до мирних переговорів з Україною без попередніх умов, - глава МЗС Китаю

Російський диктатор Володимир Путін в розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що готовий до мирних переговорів без попередніх умов.

Про це заявив міністр закордонних справ Ван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

З 7 по 10 травня голова КНР Сі Цзіньпін на запрошення Російської Федерації здійснив державний візит до Росії. Наприкінці поїздки міністр закордонних справ Ван I розповів деталі візиту китайського лідера.

Ван I зазначив, що цей візит став 11-м візитом Сі Цзіньпіна до Росії з моменту його призначення президентом Китайської Народної Республіки.

Розмова Путіна та Сі Цзіньпіна про Україну

За словами Ван I, голова Сі Цзіньпін зазначив, що щодо питання України Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру.

Він зазначив, що Китай виступає за спільну, всеохопну, засновану на співпраці та сталу концепцію глобальної безпеки, і вважає за необхідне звертати увагу на законні проблеми безпеки всіх країн та усувати корінні причини криз.