Путин готов к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, - глава МИД Китая

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что готов к мирным переговорам без предварительных условий.

Об этом заявил министр иностранных дел Ван, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

С 7 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Российской Федерации совершил государственный визит в Россию. В конце поездки министр иностранных дел Ван I рассказал детали визита китайского лидера.

Ван I отметил, что этот визит стал 11-м визитом Си Цзиньпина в Россию с момента его назначения президентом Китайской Народной Республики.

Разговор Путина и Си Цзиньпина об Украине

По словам Ван И, председатель Си Цзиньпин отметил, что по вопросу Украины Китай приветствует все усилия, способствующие миру.

Он отметил, что Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности, и считает необходимым обращать внимание на законные проблемы безопасности всех стран и устранять коренные причины кризисов.