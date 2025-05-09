Сі Цзіньпін уперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди щодо України, - Вloomberg

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою в контексті торгового ембарго з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Reuters .

Позиція Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні

Як пише видання, Сі Цзіньпін заявив главі Кремля Володимиру Путіну під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається, що "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони", може бути досягнуто шляхом діалогу.

"Хоча Сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода, коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України", - зазначають журналісти.

Важливо, що зауваження Сі Цзіньпіна перегукуються з березневою заявою міністра закордонних справ Китаю Ван Ї , який сказав, що всі сторони конфлікту прагнуть "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".

Зауваження Сі також прозвучали після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай допомогти в угоді між Україною і Росією. У пості в соціальних мережах лідер США закликав до 30-денного припинення вогню, щоб прокласти шлях до переговорів, пригрозивши запровадити додаткові санкції в разі порушення перемир'я.

І Росія, і Китай заявили, що війна РФ проти України може бути врегульована нібито тільки шляхом усунення "корінних причин" - фраза, яку Росія часто використовує, стверджуючи, що вона нібито "була змушена почати війну", щоб запобігти перспективі вступу України до НАТО.

Спільна заява Сі Цзіньпіна і Путіна

Голова КНР Сі Цзіньпін також заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну, що їхні дві країни повинні бути "нерозлучними друзями", оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і "рішуче" протистояти впливу США.

У розлогій спільній заяві вони заявили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і "зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на "подвійне стримування" Росії та Китаю".