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Путин готов встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения", - Кремль

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Москва, Воскресенье 26 сентября 2021 14:25
Путин готов встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения", - Кремль Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но позиция Киева по минским соглашениям является камнем преткновения для организации такой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что этот тупик связан только с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил он.

Напомним, ранее Песков говорил, что встреча Путина и Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня, а президенты должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

В свою очередь украинский президент во время поездки в США заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

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