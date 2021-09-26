Путин готов встретиться с Зеленским, но есть "камень преткновения", - Кремль

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским . Но позиция Киева по минским соглашениям является камнем преткновения для организации такой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что этот тупик связан только с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", - добавил он.