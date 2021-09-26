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Путін готовий зустрітися з Зеленським, але є "камінь спотикання", - Кремль

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Москва, Неділя 26 вересня 2021 14:25
Путін готовий зустрітися з Зеленським, але є "камінь спотикання", - Кремль Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але позиція Києва щодо мінських угод є каменем спотикання для організації такої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він уточнив, що цей глухий кут пов'язаний тільки з позицією України.

"Україна не хоче виконувати мінські домовленості, Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами", - додав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися тоді, коли буде погоджено порядок денний, а президенти повинні зрозуміти, про що їм розмовляти на саміті.

У свою чергу український президент під час поїздки до США заявив, що зустрінеться з Путіним, коли той буде готовий.

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