У Путина рассказали, когда может состояться встреча с Зеленским
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Они должны понять, о чем им разговаривать на саммите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", - отметил Песков.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
При этом известно, что на возможной встрече двух президентов Путин не станет обсуждать ситуацию на Донбассе, поскольку Россия якобы "не является стороной конфликта".