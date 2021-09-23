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У Путина рассказали, когда может состояться встреча с Зеленским

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Москва, Четверг 23 сентября 2021 12:50
У Путина рассказали, когда может состояться встреча с Зеленским Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Они должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", - отметил Песков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

При этом известно, что на возможной встрече двух президентов Путин не станет обсуждать ситуацию на Донбассе, поскольку Россия якобы "не является стороной конфликта".

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