У Путина рассказали, когда может состояться встреча с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться тогда, когда будет согласована повестка дня. Они должны понять, о чем им разговаривать на саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", - отметил Песков.