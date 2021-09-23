Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Позавчера, 20 сентября, замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
"Когда он будет готов", - ответил господин Зеленский на вопрос российских журналистов, когда он встретится с коллегой.
Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Российская Федерация не планирует поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.