ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 01:58
Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Позавчера, 20 сентября, замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

"Когда он будет готов", - ответил господин Зеленский на вопрос российских журналистов, когда он встретится с коллегой.

Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Российская Федерация не планирует поднимать вопрос оккупации территорий Украины во время возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
"Пора просыпаться". Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные заявления
"Пора просыпаться". Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные заявления
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову