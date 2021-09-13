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У Путина исключили встречу с Зеленским с обсуждением Крыма

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Москва, Понедельник 13 сентября 2021 13:42
У Путина исключили встречу с Зеленским с обсуждением Крыма Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На предполагаемой встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно обсуждение темы оккупированного Крыма. Сама постановка данного вопроса исключает возможность встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, требование украинской стороны обсуждать Крым делает невозможным проведение встречи.

"Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи", - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий.

До этого в Кремле отмечали, что для Москвы "не существует темы Крыма".

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