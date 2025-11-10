Путін дронами тестує готовність Європи до реакції, - Зеленський

За словами президента України, не Європа перебуває у стані війни з Росією - війна ведеться Росією проти України та, гіпотетично, проти багатьох європейських країн.

"Європа боїться слова "ескалація". І європейці завжди думають, що кроки Європи - оскільки вони розвинуті держави, з повагою до закону та цінностей - що будь-яка їхня відповідь - це ескалація", - зазначив глава України.

Росія, за його словами, сприймає слабкість як можливість нав’язувати власні наративи та завдавати шкоди.

"А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді - а саме такі відповіді знаходить Європа - це про слабкість для Росії. Слабкість народжує такий російський присмак. Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт", - підкреслив Зеленський.

У напрямку України, за його словами, агресор прагне зупинити розвиток держави, знищити ідентичність та території. У напрямку енергетики - тримати країни Східної Європи та Німеччину на постійному "енергетичному гачку".

Президент додав, що дрони, які порушують повітряний простір у європейських країнах, - це перевірки російського диктатора Володимира Путіна на реакцію.

"Порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами, - все це перевірки. Перевірки Європи, перевірки їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна - перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи", - підсумував він.