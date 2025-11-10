Путін дронами тестує готовність Європи до реакції, - Зеленський

Росія використовує безпілотники, щоб перевіряти готовність європейських країн реагувати на загрози та оцінювати їхню слабкість. Такі дії є сигналом того, що агресор прагне отримати політичні та економічні бенефіти, поки ніхто не чинить достатнього тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
За словами президента України, не Європа перебуває у стані війни з Росією - війна ведеться Росією проти України та, гіпотетично, проти багатьох європейських країн.
"Європа боїться слова "ескалація". І європейці завжди думають, що кроки Європи - оскільки вони розвинуті держави, з повагою до закону та цінностей - що будь-яка їхня відповідь - це ескалація", - зазначив глава України.
Росія, за його словами, сприймає слабкість як можливість нав’язувати власні наративи та завдавати шкоди.
"А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість. Будь-які інтелектуальні відповіді - а саме такі відповіді знаходить Європа - це про слабкість для Росії. Слабкість народжує такий російський присмак. Росіяни відчувають цю слабкість і хочуть, поки ніхто не набрався сили тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт", - підкреслив Зеленський.
У напрямку України, за його словами, агресор прагне зупинити розвиток держави, знищити ідентичність та території. У напрямку енергетики - тримати країни Східної Європи та Німеччину на постійному "енергетичному гачку".
Президент додав, що дрони, які порушують повітряний простір у європейських країнах, - це перевірки російського диктатора Володимира Путіна на реакцію.
"Порушення європейського повітряного простору в різних країнах дронами, - все це перевірки. Перевірки Європи, перевірки їхньої реакції. Всі ці дронові атаки Путіна - перевірки, на що вони здатні. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО. Диму без вогню не буває, і всі ці перевірки, я вважаю, небезпечні для цілісності Європи", - підсумував він.
Нагадаємо, що за останній час дрони неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжа, що спричинило значні перебої у повітряному русі.
Начальник Генштабу армії Бельгії Фредерік Вансіна наказав солдатам збивати підозрілі безпілотники, але робити це лише безпечно, щоб уникнути супутніх збитків.
Подібні інциденти також зафіксовано у Швеції, де аеропорти тимчасово зупиняли роботу через появу дронів.
У Німеччині вже висловлюють припущення про можливий зв’язок між активністю безпілотників та дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для фінансування кредиту Україні.
Відомо, що навіть вчора, 9 листопада, в Бельгії над атомною електростанцією Doel було помічено три безпілотники.