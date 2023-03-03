UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін не дотисне Лукашенка: Данілов про можливу участь Білорусі у війні

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін хоче втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України, але очільник країни Олександр Лукашенко розуміє наслідки цього кроку і не піддається.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Попри те, що Путін постійно хоче його (Лукашенка, - ред.) умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - відзначив Данілов.

На його думку, у білорусів немає ніякого бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти Білорусі.

"Для нас це (відкриття фронту проти Білорусі, - ред.) дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з РФ. Я б відокремлював білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці й ми за це їм вдячні", - нагадав Данілов.

Що відомо про можливість прямої участі Білорусі у війні

Нагадаємо, за даними ГУР МО, російська влада продовжує тиснути на Мінськ щодо вступу у війну проти України, водночас у розвідці не бачать, що найближчим часом Лукашенко піде на такий крок.

Додамо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, наразі ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України низька й більшість білорусів не хочуть воювати проти нашої держави.

При цьому сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьМинскОлексій Данілов