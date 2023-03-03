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Путин не дожмет Лукашенко: Данилов о возможном участии Беларуси в войне

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Мария Кучерявец

Президент РФ Владимир Путин хочет втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины, но глава государства Александр Лукашенко понимает последствия этого шага и не поддается.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Несмотря на то, что Путин постоянно хочет его (Лукашенко, - ред.) условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", - отметил Данилов.

По его мнению, у белорусов нет никакого желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует военных операций против Беларуси.

"Для нас это (открытие фронта против Беларуси, - ред.) очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ. Я бы отделял белорусский народ от белорусских властей. Многие белорусы воюют на нашей стороне и мы за это им благодарны", - напомнил Данилов.

Что известно о возможности прямого участия Беларуси в войне

Напомним, по данным ГУР МО, российские власти продолжают давить на Минск касательно вступления в войну против Украины, в то же время в разведке не видят, что в ближайшее время Лукашенко пойдет на такой шаг.

Добавим, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, сейчас вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины низка и большинство белорусов не хотят воевать против нашего государства.

При этом сам белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

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