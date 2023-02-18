Будуть змушені підкоритись Лукашенку: в ГУР оцінили ризик вторгнення Білорусі

Російська Федерація продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Розвідка продовжує спостерігати за російськими військами на території Білорусі та за спробою Росії залучити білорусів до війни проти України.

"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - заявив Черняк.

Представник ГУР додав, що згідно з оцінками воєнної розвідки, білоруські військові будуть змушені підкоритись наказам Олександра Лукашенка й можуть бути залучені до війни проти України.

"Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує", - додав Черняк.