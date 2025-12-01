Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж кордону з Україною

Путін оголосив про "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною у районі відповідальності угруповання "Північ".

Російські ЗМі пояснюють, що під цим начебто розуміється необхідність взяття під контроль районів Харківської, Сумської та Чернігівської областей, що межують з РФ.

У неділю, 30 листопада російський диктатор отримав від своїх генералів доповіді про нібито захоплення РФ міст Покровськ на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині.

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков додав, що командування російської армії доповіло главі Кремля і про результати ведення наступальних дій на інших напрямках.