Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж кордону з Україною

Російський диктатор Володимир Путін на нараді з військовими заявив про необхідність "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Путін оголосив про "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною у районі відповідальності угруповання "Північ".
Російські ЗМі пояснюють, що під цим начебто розуміється необхідність взяття під контроль районів Харківської, Сумської та Чернігівської областей, що межують з РФ.
У неділю, 30 листопада російський диктатор отримав від своїх генералів доповіді про нібито захоплення РФ міст Покровськ на Донеччині і Вовчанськ на Харківщині.
Речник глави Кремля Дмитро Пєсков додав, що командування російської армії доповіло главі Кремля і про результати ведення наступальних дій на інших напрямках.
Як писало РБК-Україна, 1 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що, попри заяви РФ, українські захисники вичистили з Куп'янська майже всіх окупантів.
Раніше, 26 жовтня російські генерали повідомили диктатору про те, що на деяких напрямках українські війська нібито "потрапили в оточення". Серед "оточених" міст згадувався і Куп'янськ, причому Путін навіть хотів запросити до міста "представників ЗМІ".
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові протягом останнього тижня активно знищували росіян у Покровську. Від ворога зачищено понад третину міста.
За словами Сирського, керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську.
