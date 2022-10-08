Путін доручив створити урядову комісію через пожежу на Кримському мосту

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Президент доручив прем'єр-міністру сформувати урядову комісію для з'ясування причин події та якнайшвидшої ліквідації наслідків. До її складу увійдуть також голови Краснодарського краю та Криму, представники Росгвардії, ФСБ, МВС", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він повідомив, що Путін отримав доповіді про ситуацію від прем'єра Росії Михайла Мішустіна, заступника глави уряду РФ Марата Хуснулліна, глав МНС Олександра Куренкова та Мінтрансу Віталія Савельєва, а також керівників силових відомств.

Він також додав, що глави МНС та Мінтрансу РФ виїхали на місце інциденту.