RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин поручил создать правительственную комиссию из-за пожара на Крымском мосту

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин получил доклады о ситуации от премьера России Михаила Мишустина, заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств.

Он также добавил, что главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался мощный пожар.

Позже так называемая "власть" Крыма заявила о перекрытии движения мостом . Там собираются запустить паромную переправу через пролив.

При этом в РФ заявляют, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКрымский мост