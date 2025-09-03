Путін демонструє безкарність: Зеленський відреагував на атаку й анонсував саміти

Президент України Володимир Зеленський анонсував ряд міжнародних зустрічей, які повинні посилити обороноздатність держави та посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"За ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, РФ продовжує цю агресію", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що саме про необхідність сильних заходів тиску йтиме мова з партнерами цими днями.

"Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", - підкреслив президент України.