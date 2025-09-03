ua en ru
Путин демонстрирует безнаказанность: Зеленский отреагировал на атаку и анонсировал саммиты

Среда 03 сентября 2025 11:05
Путин демонстрирует безнаказанность: Зеленский отреагировал на атаку и анонсировал саммиты Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд международных встреч, которые должны усилить обороноспособность государства и усилить давление на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"За ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров. Это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, РФ продолжает эту агрессию", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что именно о необходимости сильных мер давления будет идти речь с партнерами на днях.

"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", - подчеркнул президент Украины.

Удар РФ по Украине 3 сентября

Напомним, что сегодня ночью, 3 сентября, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

Так, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
