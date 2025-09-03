Путин демонстрирует безнаказанность: Зеленский отреагировал на атаку и анонсировал саммиты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"За ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров. Это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, РФ продолжает эту агрессию", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что именно о необходимости сильных мер давления будет идти речь с партнерами на днях.

"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", - подчеркнул президент Украины.