Путин демонстрирует безнаказанность: Зеленский отреагировал на атаку и анонсировал саммиты
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд международных встреч, которые должны усилить обороноспособность государства и усилить давление на РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"За ночь в разных регионах нашей страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров. Это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, РФ продолжает эту агрессию", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что именно о необходимости сильных мер давления будет идти речь с партнерами на днях.
"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", - подчеркнул президент Украины.
Удар РФ по Украине 3 сентября
Напомним, что сегодня ночью, 3 сентября, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.
Так, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.
Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.
Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.