ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін дав ФСБ карт-бланш на "зачистку" Росії перед виборами, - СЗР

Росія, Середа 25 лютого 2026 21:45
UA EN RU
Путін дав ФСБ карт-бланш на "зачистку" Росії перед виборами, - СЗР Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російський диктатор Володимир Путін офіційно доручив ФСБ забезпечити нібито "суверенітет" майбутніх виборів до "Держдуми". Він фактично надав силовикам повноваження для зачистки політичного поля та придушення будь-якого інакодумства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також: "Бульбашка революції" не спрацювала: чому зусилля РФ розхитати Україну взимку провалилися

Карт-бланш для силовиків

За інформацією розвідки, виступаючи на колегії ФСБ, російський диктатор закликав спецслужби посилити контроль за виборчим процесом, який має відбутися у вересні 2026 року.

За словами аналітиків, за терміном "захист суверенітету" ховається створення умов, за яких результат голосування буде визначений ще до його початку.

Путін наголосив на необхідності жорсткої координації ФСБ з іншими силовими структурами, зокрема з Міноборони та Росгвардією, для боротьби з внутрішніми загрозами.

"Силовий апарат отримав карт-бланш на придушення будь-якого інакодумства напередодні думських виборів", - зазначають у розвідці.

Пошук "внутрішніх ворогів"

Традиційно російське керівництво пов’язує будь-яку внутрішню нестабільність із зовнішнім впливом.

Під час промови Путін знову звинуватив Україну та Захід у спробах дестабілізації ситуації всередині РФ.

"Наратив "фортеця в облозі" доведений до логічного завершення - зовнішній ворог, внутрішній зрадник і вибори, які потрібно "захистити" - і насамперед від самих виборців", - підкреслюють у СЗР.

Крім політичного тиску, диктатор акцентував на кіберзагрозах та проблемах у сфері держоборонзамовлення, що прямо вказує на виснаження російської економіки через тривалу війну.

Тотальний контроль РФ

Нагадаємо, Кремль продовжує посилювати репресивну машину не лише всередині РФ, а й на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у Донецьку окупанти фактично замінили журналістів силовиками, перетворивши медіапростір на інструмент прямої пропаганди під наглядом людей з автоматами.

Крім того, у Росії офіційно заборонили будь-які спроби оприлюднити правду про реальні втрати чи стан армії, що є частиною стратегії повної інформаційної ізоляції суспільства перед виборами.

Також Москва активно залучає до своєї ідеологічної машини молодь: на Луганщині дітей змушують брати участь у пропагандистських заходах, готуючи майбутній електорат до покірності режиму.

Експерти зазначають, що така тотальна зачистка пов'язана з тим, що попри всі зусилля Кремля, спроби внутрішнього спротиву все ще лякають російську верхівку, змушуючи її до ще жорсткіших кроків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пропагандист
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ