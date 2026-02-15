Замість мікрофонів - автомати: як в окупованому Донецьку школярів готують до війни
Росіяни використовують "пісенні конкурси" у Донецьку для мілітаризації українських дітей та нав'язування їм культу війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Пропаганда через музику
За даними ЦПД, в тимчасово окупованому Донецьку загарбники організували вокальне змагання для молоді віком від 8 до 18 років.
Учасників змушували виконувати начебто "патріотичний" репертуар, що прославляє радянське минуле та сучасну агресію РФ.
До організації залучили підсанкційне "двіженіє пєрвих", а оцінювати дітей покликали бойовика так званої "СВО".
У ЦПД наголошують, що такі заходи - це не просто дозвілля, а інструмент психологічного тиску.
"Такі "культурні" заходи свідомо перетворюються на інструмент психологічного впливу, де культ війни подається як норма та "правильна" модель поведінки", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.
Системна стратегія ворога
Експерти підкреслюють, що залучення комбатантів до дитячих журі є свідомим кроком для "нормалізації війни в очах дітей".
Це частина загальної політики Кремля зі створення лояльного до війни суспільства на захоплених територіях.
"Це не поодинокий захід, а елемент системної стратегії кремля з мілітаризації дитячої свідомості та формування лояльного до війни суспільства", - додають у відомстві.
Діти під тиском пропаганди
Нагадаємо, Росія системно використовує українських дітей на окупованих територіях для пропаганди та мілітаризації. Зокрема, нещодавно стало відомо, що загарбники змушують школярів Луганщини брати участь у воєнізованих іграх та проходити підготовку в таборах під керівництвом інструкторів РФ.
Також зафіксовані випадки ідеологічного тиску навіть на наймолодших. В дитсадках на захоплених територіях дітей змушували малювати російський триколор та вивчати гімн країни-агресора.
Водночас Україна продовжує роботу над порятунком неповнолітніх з окупації та депортації. Нещодавно додому вдалося повернути чергову групу дітей, яких росіяни утримували на загарбаних землях або вивезли на територію РФ.