ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин дал ФСБ карт-бланш на "зачистку" России перед выборами, - СВР

Россия, Среда 25 февраля 2026 21:45
UA EN RU
Путин дал ФСБ карт-бланш на "зачистку" России перед выборами, - СВР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российский диктатор Владимир Путин официально поручил ФСБ обеспечить якобы "суверенитет" предстоящих выборов в "Госдуму". Он фактически предоставил силовикам полномочия для зачистки политического поля и подавления любого инакомыслия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также: "Пузырь революции" не сработал: почему усилия РФ расшатать Украину зимой провалились

Карт-бланш для силовиков

По информации разведки, выступая на коллегии ФСБ, российский диктатор призвал спецслужбы усилить контроль за избирательным процессом, который должен состояться в сентябре 2026 года.

По словам аналитиков, за термином "защита суверенитета" скрывается создание условий, при которых результат голосования будет определен еще до его начала.

Путин отметил необходимость жесткой координации ФСБ с другими силовыми структурами, в частности с Минобороны и Росгвардией, для борьбы с внутренними угрозами.

"Силовой аппарат получил карт-бланш на подавление любого инакомыслия накануне думских выборов", - отмечают в разведке.

Поиск "внутренних врагов"

Традиционно российское руководство связывает любую внутреннюю нестабильность с внешним влиянием.

Во время речи Путин снова обвинил Украину и Запад в попытках дестабилизации ситуации внутри РФ.

"Нарратив "крепость в осаде" доведен до логического завершения - внешний враг, внутренний предатель и выборы, которые нужно "защитить" - и прежде всего от самих избирателей", - подчеркивают в СВР.

Кроме политического давления, диктатор акцентировал на киберугрозах и проблемах в сфере гособоронзаказа, что прямо указывает на истощение российской экономики из-за длительной войны.

Тотальный контроль РФ

Напомним, Кремль продолжает усиливать репрессивную машину не только внутри РФ, но и на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Донецке оккупанты фактически заменили журналистов силовиками, превратив медиапространство в инструмент прямой пропаганды под наблюдением людей с автоматами.

Кроме того, в России официально запретили любые попытки обнародовать правду о реальных потерях или состоянии армии, что является частью стратегии полной информационной изоляции общества перед выборами.

Также Москва активно привлекает к своей идеологической машине молодежь: на Луганщине детей заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях, готовя будущий электорат к покорности режиму.

Эксперты отмечают, что такая тотальная зачистка связана с тем, что несмотря на все усилия Кремля, попытки внутреннего сопротивления все еще пугают российскую верхушку, заставляя ее к еще более жестким шагам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пропагандист
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ