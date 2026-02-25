Путин дал ФСБ карт-бланш на "зачистку" России перед выборами, - СВР
Российский диктатор Владимир Путин официально поручил ФСБ обеспечить якобы "суверенитет" предстоящих выборов в "Госдуму". Он фактически предоставил силовикам полномочия для зачистки политического поля и подавления любого инакомыслия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Карт-бланш для силовиков
По информации разведки, выступая на коллегии ФСБ, российский диктатор призвал спецслужбы усилить контроль за избирательным процессом, который должен состояться в сентябре 2026 года.
По словам аналитиков, за термином "защита суверенитета" скрывается создание условий, при которых результат голосования будет определен еще до его начала.
Путин отметил необходимость жесткой координации ФСБ с другими силовыми структурами, в частности с Минобороны и Росгвардией, для борьбы с внутренними угрозами.
"Силовой аппарат получил карт-бланш на подавление любого инакомыслия накануне думских выборов", - отмечают в разведке.
Поиск "внутренних врагов"
Традиционно российское руководство связывает любую внутреннюю нестабильность с внешним влиянием.
Во время речи Путин снова обвинил Украину и Запад в попытках дестабилизации ситуации внутри РФ.
"Нарратив "крепость в осаде" доведен до логического завершения - внешний враг, внутренний предатель и выборы, которые нужно "защитить" - и прежде всего от самих избирателей", - подчеркивают в СВР.
Кроме политического давления, диктатор акцентировал на киберугрозах и проблемах в сфере гособоронзаказа, что прямо указывает на истощение российской экономики из-за длительной войны.
Тотальный контроль РФ
Напомним, Кремль продолжает усиливать репрессивную машину не только внутри РФ, но и на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, в Донецке оккупанты фактически заменили журналистов силовиками, превратив медиапространство в инструмент прямой пропаганды под наблюдением людей с автоматами.
Кроме того, в России официально запретили любые попытки обнародовать правду о реальных потерях или состоянии армии, что является частью стратегии полной информационной изоляции общества перед выборами.
Также Москва активно привлекает к своей идеологической машине молодежь: на Луганщине детей заставляют участвовать в пропагандистских мероприятиях, готовя будущий электорат к покорности режиму.
Эксперты отмечают, что такая тотальная зачистка связана с тем, что несмотря на все усилия Кремля, попытки внутреннего сопротивления все еще пугают российскую верхушку, заставляя ее к еще более жестким шагам.