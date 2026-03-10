Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, що він може сказати про телефонну розмову з Путіним 9 березня і про що вони говорили.
У відповідь лідер США сказав, розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожної зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні.
"Ми говорили про Україну - це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися", - заявив Трамп.
При цьому він все одно вважає, що розмова була позитивною. Ще однією темою переговорів стала ситуація на Близькому Сході. За словами Трампа, Путін хоче бути корисним у цьому питанні, але він вважає, що диктатор набагато більше був би кориснішим, якби закінчив свою війну проти України.
"Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б більш корисно", - наголосив президент США.
Резюмуючи Трамп додав, що розмова була гарною і Путін хоче діяти "дуже конструктивно".
Нагадаємо, що від початку 2026 року між Україною, США та Росією пройшло вже три раунди тристоронніх мирних переговорів, які націлені на завершення війни.
Сторони так і не розв'язали питання територій, зокрема Донбасу, проте з інших питань просування були.
У перших числах березня представники трьох країн мали провести в Абу-Дабі четвертий раунд перемовин, однак їх було скасовано через конфлікт на Близькому Сході.
Відновлення дипломатії очікувалося цього тижня. Однак президент України Володимир Зеленський 9 березня повідомив, що поки що зустріч ще відкладається через ситуацію з Іраном.
Водночас варто додати, що днями спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що робота над підсумковими документами триває, і нові результати очікують найближчими тижнями.