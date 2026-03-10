Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если б закончил войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным 9 марта и о чем они говорили.
В ответ лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.
"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", - заявил Трамп.
При этом он все равно считает, что разговор был позитивным. Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.
"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", подчеркнул президент США.
Резюмируя Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать "очень конструктивно".
Напомним, что с начала 2026 года между Украиной, США и Россией прошло уже три раунда трехсторонних мирных переговоров, которые нацелены на завершение войны.
Стороны так и не решили вопрос территорий, в частности Донбасса, однако по другим вопросам продвижения были.
В первых числах марта представители трех стран должны были провести в Абу-Даби четвертый раунд переговоров, однако они были отменены по причине конфликта на Ближнем Востоке.
Возобновление дипломатии ожидалось на этой неделе. Однако президент Украины Владимир Зеленский 9 марта сообщил, что пока что встреча еще откладывается из-за ситуации с Ираном.
При этом стоит добавить, что на днях спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что работа над итоговым документов продолжается и новые результаты ожидаются в ближайшие недели.