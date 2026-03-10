Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля

В ходе общения с прессой Трампа спросили, что он может сказать о телефоном разговоре с Путиным 9 марта и о чем они говорили.



В ответ лидер США сказал, разговор был "очень хорошим", а на линии с каждой из сторон было много людей. Одной из тем беседы стала война в Украине.

"Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба... между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться", - заявил Трамп.

При этом он все равно считает, что разговор был позитивным. Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но он считает, что диктатор куда больше был бы полезнее, если бы закончил свою войну против Украины.

"Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: "Вы могли бы быть еще полезнее, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", подчеркнул президент США.

Резюмируя Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин хочет действовать "очень конструктивно".