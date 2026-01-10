Путін боїться не Європи, а США під моїм керівництвом, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи, однак він боїться США - під його очільництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Журналісти запитали Трампа запитали, що, на його думку, Європа має зробити щодо України, на що він відповів:

"Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І, очевидно, я сказав би, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою", - заявив президент США.

Трамп також висловив переконання, що Європа "стала іншим місцем", і їй "потрібно опанувати себе".

"Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше невпізнанні", повідомив глава Білого дому.

Зокрема, Трамп, у якого "коріння в Європі", розкритикував її міграційну політику й перехід на "зелену" енергетику ("вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки").