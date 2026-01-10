ua en ru
Головна » Новини » Політика

Путін боїться не Європи, а США під моїм керівництвом, - Трамп

Субота 10 січня 2026 08:00
UA EN RU
Путін боїться не Європи, а США під моїм керівництвом, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи, однак він боїться США - під його очільництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Журналісти запитали Трампа запитали, що, на його думку, Європа має зробити щодо України, на що він відповів:

"Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І, очевидно, я сказав би, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою", - заявив президент США.

Трамп також висловив переконання, що Європа "стала іншим місцем", і їй "потрібно опанувати себе".

"Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше невпізнанні", повідомив глава Білого дому.

Зокрема, Трамп, у якого "коріння в Європі", розкритикував її міграційну політику й перехід на "зелену" енергетику ("вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки").

Зазначимо, що в ході цієї ж бесіди з журналістами американський лідер сказав, що в нього завжди були "прекрасні стосунки" з Путіним, однак він ним розчарований (у контексті врегулювання війни). Трамп вже не вперше говорить про розчарування Путіним - про це він заявляв ще восени і висловлював переконання, що диктатор програє.

Глава Білого дому також відповів, чи провів би спецоперацію в РФ із захоплення Путіна на кшталт венесуельського сценарію. Президент США сказав, що сподівається, що в цьому не буде необхідності.

Водночас кілька днів тому Дональд Трамп заявив про главу Кремля, що він "вбиває забагато людей" і ще раз наголосив на втратах у війні в Україні.

Раніше видання Politico писало, що впертість російського лідера в переговорах періодично дратує Дональда Трампа та ускладнює дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.

