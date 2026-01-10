ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин боится не Европы, а США под моим руководством, - Трамп

Суббота 10 января 2026 08:00
UA EN RU
Путин боится не Европы, а США под моим руководством, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы, однако он боится США - под его руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Журналисты спросили Трампа, что, по его мнению, Европа должна сделать в отношении Украины, на что он ответил:

"Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно. И, очевидно, я сказал бы, что президент Путин боится не Европы, а Соединенных Штатов Америки. Под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой", - заявил президент США.

Трамп также выразил убеждение, что Европа "стала другим местом", и ей "нужно взять себя в руки".

"Я лишь скажу, чтобы выразиться вежливо, что в Европе есть определенные места, которые являются важными и более неузнаваемыми", - сообщил глава Белого дома.

В частности, Трамп, у которого "корни в Европе", раскритиковал ее миграционную политику и переход на "зеленую" энергетику ("они устанавливают ветряки повсюду и теряют целые состояния").

Отметим, что в ходе этой же беседы с журналистами американский лидер сказал, что у него всегда были "прекрасные отношения" с Путиным, однако он им разочарован (в контексте урегулирования войны). Трамп уже не впервые говорит о разочаровании Путиным - об этом он заявлял еще осенью и выражал убеждение, что диктатор проиграет.

Глава Белого дома также ответил, провел бы ли он спецоперацию в РФ по захвату Путина по типу венесуэльского сценария. Президент США сказал, что надеется, что в этом не будет необходимости.

В то же время несколько дней назад Дональд Трамп заявил о главе Кремля, что он "убивает слишком много людей" и еще раз отметил потери в войне в Украине.

Ранее издание Politico писало, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и затрудняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка