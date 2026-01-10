Путин боится не Европы, а США под моим руководством, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы, однако он боится США - под его руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Журналисты спросили Трампа, что, по его мнению, Европа должна сделать в отношении Украины, на что он ответил:

"Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно. И, очевидно, я сказал бы, что президент Путин боится не Европы, а Соединенных Штатов Америки. Под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой", - заявил президент США.

Трамп также выразил убеждение, что Европа "стала другим местом", и ей "нужно взять себя в руки".

"Я лишь скажу, чтобы выразиться вежливо, что в Европе есть определенные места, которые являются важными и более неузнаваемыми", - сообщил глава Белого дома.

В частности, Трамп, у которого "корни в Европе", раскритиковал ее миграционную политику и переход на "зеленую" энергетику ("они устанавливают ветряки повсюду и теряют целые состояния").