Трамп відповів, чи можлива спецоперація по захопленню Путіна
Американський лідер Дональд Трамп відповів, чи зможе провести спецоперацію із захоплення глави Кремля Володимира Путіна по аналогії венесуельського сценарію. Президент США сподівається, що в цьому не буде потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Після спецоперації США у Венесуелі на початку січня й захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадуро український президент Володимир Зеленський заявляв, що "якщо можна ось так (поводитися) з диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", очевидно, натякаючи на Путіна.
Тож журналіст запитав Трампа, чи можливе повторення венесуельського сценарію, на що той відповів:
"Я не думаю, що в цьому буде потреба. У мене завжди були чудові стосунки з ним (Путіним). Я дуже розчарований", - сказав президент США.
Глава Білого дому також додав, що "врегулював вісім війн" і думав, що війна РФ проти України буде "однією з найпростіших".
"За останній місяць вони втратили 31 тис. осіб, багато хто з них - російські солдати, а російська економіка в поганому стані",- підсумував Трамп.
Спецоперація із затримання Мадуро
Нагадаємо, 3 січня США завдали серії ударів по Каракасу. Спецпризначенцями був затриманий диктатор Венесуели Ніколас Мадуро зі своєю дружиною - обох вивезли до США, де висунули звинувачення в наркоторгівлі та незаконному зберіганні автоматичної зброї, яку вони ніби-то планували використати проти Штатів.
Наразі в США проходять судові засідання щодо Мадуро. Однак остаточно диктатор постане перед судом лише в 2027 році.
Зазначимо, що головною причиною протистояння США та Венесуели стали нафтові родовища американських компаній, які Каракас націоаналізував ще за попередника Мадуро - Уго Чавеса.
Тож Трамп ще на початку конфлікту з Мадуро вимагав повернути Штатам "вкрадені активи, нафту та землю", але венесуельський диктатор ігнорував ці заклики.