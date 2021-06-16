Путин и Байден затронули тему Украины. Президент США поддерживает минские соглашения

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину. Байден поддержал минские соглашения.
Об этом заявил на брифинге Путин.
Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.
"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.
Встреча Путина и Байдена продолжалась три часа.
Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.
Кроме того, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.
Отметим, глава МИД Украины Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.
На саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.