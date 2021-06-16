UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин и Байден затронули тему Украины. Президент США поддерживает минские соглашения

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину. Байден поддержал минские соглашения.

Об этом заявил на брифинге Путин.

Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Встреча Путина и Байдена продолжалась три часа.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.

Отметим, глава МИД Украины Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

На саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинУкраинаДжозеф Байден