Путин и Байден затронули тему Украины. Президент США поддерживает минские соглашения

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину. Байден поддержал минские соглашения.

Об этом заявил на брифинге Путин.

Встреча Путина и Байдена продолжалась три часа.

"Тема Украины затрагивалась. Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения", - заявил Путин.

Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касался Украины.

Напомним, ранее Песков говорил, что Путин на саммите в Женеве может обозначить позицию Российской Федерации по возможности вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.

Отметим, глава МИД Украины Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году.

На саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.