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Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО

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Брюссель, Среда 16 июня 2021 08:31
Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок. В частности, в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Defense News.

По его словам, Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - заявил он.

Отметим, глава МИД Украины ранее заявил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Отметим, на саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

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