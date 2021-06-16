Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в блок . В частности, в борьбе с коррупцией.

По его словам, Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - заявил он.

Отметим, глава МИД Украины ранее заявил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ.