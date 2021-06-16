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Путін і Байден торкнулися теми України. Президент США підтримує мінські угоди

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін обговорили Україну. Байден підтримав мінські угоди.

Про це заявив на брифінгу Путін.

Перше питання, яке поставили президенту РФ на прес-конференції після зустрічі з Байденом, стосувалось України.

"Тема України зачіпалася. Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати мінські угоди", - заявив Путін.

Зустріч Путіна і Байдена тривала три години.

Нагадаємо, раніше Пєсков говорив, що Путін на саміті в Женеві може позначити позицію Російської Федерації щодо можливості вступу України до НАТО.

Крім того, Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО.

Зазначимо, голова МЗС України Кулеба розраховує на надання Україні ПДЧ в НАТО в 2022 році.

На саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

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Володимир ПутінУкраїнаДжозеф Байден