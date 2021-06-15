Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил важность декларации саммита НАТО в части Украины. Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
По его словам, декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, но там не было упоминания о предоставлении ПДЧ Украине.
"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за добрыми декларациями должны идти добрые действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - заявил он.
Кулеба заявил, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получения ПДЧ.
"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?", - заявил глава МИД.
Напомним, генсек Столтенберг пообещал помощь Украине со вступлением в НАТО.
Он также вчера заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.