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Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

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Киев, Вторник 15 июня 2021 11:59
Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил важность декларации саммита НАТО в части Украины. Еще за пару дней до саммита упоминания о ПДЧ для Украины не было в тексте декларации.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, но там не было упоминания о предоставлении ПДЧ Украине.

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за добрыми декларациями должны идти добрые действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - заявил он.

Кулеба заявил, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получения ПДЧ.

"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?", - заявил глава МИД.

Напомним, генсек Столтенберг пообещал помощь Украине со вступлением в НАТО.

Он также вчера заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

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