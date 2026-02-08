Patriot були пусті. Україні не вистачало ракет ППО під час ударів по енергетиці, - FT

Зеленський про ситуацію з ППО

Нагадаємо, раніше Україна неодноразово закликала західних союзників прискорити передачу систем ППО та ракет до них.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що затримки у постачанні озброєння безпосередньо впливають на захищеність критичної інфраструктури в умовах постійного балістичного терору.

Також Зеленський зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Коментуючи чергову атаку РФ, глава держави повідомив про жорстку розмову та наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас Зеленський висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".

Також він наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.