Patriot были пустыми. Украине не хватало ракет ПВО во время ударов по энергетике, - FT

Зеленский о ситуации с ПВО

Напомним, ранее Украина неоднократно призывала западных союзников ускорить передачу систем ПВО и ракет к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что задержки в поставках вооружения непосредственно влияют на защищенность критической инфраструктуры в условиях постоянного баллистического террора.

Также Зеленский отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Комментируя очередную атаку РФ, глава государства сообщил о жестком разговоре и подчеркнул, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Также он отметил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.