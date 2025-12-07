Пуск "Кинджалів": по Україні терміново оголошено повітряну тривогу через МіГ-31К

У ніч на 7 грудня по Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Українців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили масштабну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

А о 01:25 було повідомлено про пуски ракет. Пізніше Повітряні сили України написали про те, що ракета "Кинджал" летить у бік Кременчука, що в Полтавській області. О 01:28 було зафіксовано ще рух швидкісних цілей у бік Кременчука.

О 01:37 було зафіксовано третій пуск ракет "Кинджал" у напрямку Кременчука.

Доповнюється...