ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пуск "Кинджалів": по Україні терміново оголошено повітряну тривогу через МіГ-31К

Україна, Неділя 07 грудня 2025 01:31
UA EN RU
Пуск "Кинджалів": по Україні терміново оголошено повітряну тривогу через МіГ-31К Фото: тривога (РБК-Україна Червінська Юлія)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 7 грудня по Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Українців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram.

Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили масштабну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

А о 01:25 було повідомлено про пуски ракет. Пізніше Повітряні сили України написали про те, що ракета "Кинджал" летить у бік Кременчука, що в Полтавській області. О 01:28 було зафіксовано ще рух швидкісних цілей у бік Кременчука.

О 01:37 було зафіксовано третій пуск ракет "Кинджал" у напрямку Кременчука.

Доповнюється...

Нагадуємо, що вчора відбулася схожа атака на Україну. У ніч на 6 грудня по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. За даними Повітряних сил ЗСУ, о 01:22 сигнал тривоги пролунав після зльоту МіГ-31К, що призвело до введення червоного рівня по всій країні. Уже о 01:26 військові повідомили про пуски швидкісних цілей у напрямку Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив роботу сил ППО в столиці та закликав жителів зберігати спокій і залишатися в укриттях. О 02:04 військові оголосили відбій загрози.

Зазначимо, що в ніч на 6 грудня Росія знову атакувала мирні українські міста, застосовуючи балістичні ракети, "Кинджали" і дрони "Шахед", зокрема удари припали на Дніпро і його область.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіГ-31К Війна в Україні
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни