ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пуск "Кинжалов": по Украине срочно объявлена воздушаная тревога из-за МиГ-31К

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 01:31
UA EN RU
Пуск "Кинжалов": по Украине срочно объявлена воздушаная тревога из-за МиГ-31К Фото: бомбоубежище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 7 декабря по Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Украинцев просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram.

Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявили масштабную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

А в 01:25 было сообщено о пусках ракет. Позже Воздушные силы Украины написали о том, что ракета "Кинжал" летит в сторону Кременчуга, что в Полтавской области. В 01:28 было зафиксировано еще движение скоростных целей в сторону Кременчуга.

В 01:37 был зафиксирован третий пуск ракет "Кинжал" в направлении Кременчуга.

Мониторинговые каналы сообщают, что на Кременчуг также летит много БПЛА.

Воздушные силы ВСУ в 02:06 дали отбой тревоги по МиГ-31К.

Чем опасны ракеты типа "Кинжал"

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47м2 "Кинжал" остается одним из самых опасных видов вооружения, способных поражать цели на значительных дистанциях с невероятной скоростью.

Х-47м2 "Кинжал" — современная российская ракета с ядерным или обычным боезарядом, принятая на вооружение в 2018 году.

Гиперзвуковое оружие отличается тем, что боевая часть движется в атмосфере с невероятной скоростью — от 5 000 до 25 000 километров в час.

Максимальная скорость "Кинжала" достигает 10 Махов, или примерно 12 000 километров в час.

По размерам и внешнему виду ракета похожа на баллистические комплексы ОТРК "Искандер", но главное отличие в способе запуска: Х-47м2 запускается с самолёта, что значительно расширяет тактические возможности применения.

Основным носителем "Кинжала" является истребитель-перехватчик МиГ-31К, который может нести одну ракету и поражать цели на дистанции до 2 000 километров.

Также стратегические бомбардировщики Ту-22М3 способны нести четыре ракеты, обеспечивая поражение объектов на расстоянии до 3 000 километров.

Высокая скорость и маневренность делают "Кинжалы" крайне трудными для перехвата системами ПВО.

Напоминаем, что вчера состоялась похожая атака на Украину. В ночь на 6 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности российской авиации. По данным Воздушных сил ВСУ, в 01:22 сигнал тревоги прозвучал после взлета МиГ-31К, что привело к введению красного уровня по всей стране. Уже в 01:26 военные сообщили о пусках скоростных целей в направлении Киева. Глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил работу сил ПВО в столице и призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. В 02:04 военные объявили отбой угрозы.

Отметим, что в ночь на 6 декабря Россия снова атаковала мирные украинские города, применяя баллистические ракеты, "Кинжалы" и дроны "Шахед", в том числе удары пришлись на Днепр и его область.

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне