Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 28 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 20 января, пересекли 28,7 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Так, через КПВВ проследовало 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 6775 человек и 815 транспортных средств;

"Марьинка" - 6135 человек и 1065 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5515 человек и 1020 транспортных средств;

"Гнутово" - 2815 человек и 730 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7445 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 40/20.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено одного украинского военного.

Также РБК-Украина писало, что представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.