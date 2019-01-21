ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 28 тыс. человек

Новости » Общество    21.01.2019 - 08:52
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 28 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 20 января, пересекли 28,7 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Так, через КПВВ проследовало 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 6775 человек и 815 транспортных средств;

"Марьинка" - 6135 человек и 1065 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5515 человек и 1020 транспортных средств;

"Гнутово" - 2815 человек и 730 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7445 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 60/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 40/20.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено одного украинского военного.

Также РБК-Украина писало, что представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный На Донбассе за день ранен один украинский военный
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь